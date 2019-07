"Szukajcie szkół za granicą". Wiceminister podał się do dymisji

Wiceminister nauki odniósł się w ten sposób do protestu uczniów z Lublina, którzy sprzeciwiają się skutkom reformy edukacji przeprowadzonej przez byłą minister edukacji Annę Zalewską, obecnie europosłankę.

Kilkudziesięciu uczniów, którzy z powodu zdublowania roczników nie dostali się do szkół, przyszło wczoraj pod kuratorium oświaty w Lublinie.

W pierwszym etapie rekrutacji do żadnej ze szkół nie dostali się nawet uczniowie, którzy edukację w szkole podstawowej lub w gimnazjum zakończyli ze świadectwem z czerwonym paskiem i laureaci olimpiad przedmiotowych.

Niektórzy z absolwentów aplikowali do maksymalnej w Lublinie liczby 6 szkół, w każdej z nich - do kilku klas. Tych, którzy nie dostali się do żadnej z nich, jest w tym mieście 600.

W całej Polsce jest ich najprawdopodobniej kilkanaście tysięcy. Najprawdopodobniej, bo w wielu miastach nie podano jeszcze ostatecznych wyników rekrutacji do szkół.

Uczniowie spotkali się z lubelską kurator oświaty, która zauważyła, że protestujących jest niewielu, a "marzenia nie zawsze się spełniają".

Dzisiaj podczas spotkania z lubelską kurator oświaty Teresą #Misiuk na zarzuty o #deformaedukacji usłyszałem, że reforma jest przygotowana dobrze, marzenia nie zawsze się spełniają, a młodzi aktywiści chcą po prostu zabłysnąć przed kamerami.

Nie mam słów po prostu... pic.twitter.com/wbA4EOHZAm — Filip Jastrzębski (@F_Jastrzebski) 8 lipca 2019

Sytuację skomentował także wiceminister edukacji Andrzej Stanisławek. W rozmowie z "Kurierem lubelskim" powiedział: - Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą".