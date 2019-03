Szydło: Opozycja wykorzystuje nauczycieli. Wprowadzają chaos

Wicepremier Beata Szydło zaapelowała, by dzieci nie były wykorzystywane w kampanii wyborczej. W ten sposób skomentowała zapowiadany strajk nauczycieli, który ma odbyć się w czasie egzaminów.

Strajk nauczycieli ma rozpocząć się 8 kwietnia i trwać do odwołania. - Jeżeli nic się nie wydarzy, to mam nadzieję, że 85 do 90 proc. szkół, placówek, przystąpi do strajku - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wczoraj w sprawie zaplanowanego strajku spotkał się premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Według nieoficjalnych informacji, nie ustalono żadnych działań, które mogłyby zapobiec strajkowi.

Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że rząd wprowadza zmiany i trwa proces podwyżek dla nauczycieli. Liczy na to, że nauczyciele będą otwarci na dialog z rządem.

- Zróbmy to wspólnie, razem. Nie wykorzystując dzieci w tej kampanii wyborczej i nie nawołując do strajku wtedy, kiedy będą się działy ważne dla uczniów rzeczy, kiedy będą się odbywały egzaminy - powiedziała Szydło.

Jednocześnie podkreśliła, że opozycja wykorzystuje zaplanowany strajk nauczycieli, by atakować rząd i wprowadzać chaos.