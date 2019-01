Premier dolewa oliwy do ognia w sprawie nauczycieli Fotorzepa, Piotr Guzik

Słowa Mateusza Morawieckiego, które padły na antenie TVP o tym, że nauczyciel ma „troszkę więcej czasu wolnego” niż przedstawiciele innych zawodów, z pewnością nie można odczytywać jako próbę złagodzenia sporu z pedagogami. Ani tym bardziej jako próbę wsparcia w negocjacjach ze związkowcami minister Anny Zalewskiej. Przeciwnie – premier dolał oliwy do ognia i przekonał do konieczności przystąpienia do strajku nawet tych, którzy do tej pory nie byli do niego przekonani.