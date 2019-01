Ekspert prawny PiS odsunięty od nauczania za plagiat

Dr Jarosław Szymanek, który jako ekspert prawny pisał dla PiS ekspertyzy uzasadniające przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, został na rok odsunięty od nauczania studentów. Udowodniono mu plagiat.

Taką decyzje podjęła Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Szymanek wykładał.

Udowodniono, że dr Szymanek splagiatował część pracy swojej magistrantki.

Fragment opublikował jako podpisany własnym nazwiskiem swój artykuł. Splagiatowana część pracy to 18 stron, do których Szymanek dodał jedynie niezbędne przypisy lub drobne wtrącenia.

Komisja Dyscyplinarna UW ukarała Szymanka rocznym pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. To kara surowsza od tej, której domagał się rzecznik dyscyplinarny, zdaniem Komisji bowiem ma ona przynieść efekt "odstraszający" od podobnego postępowania.

Umowa Szymanka z UW wygasła w czerwcu 2018 roku, wyrok Komisji Dyscyplinarnej może sprawić, że straci on również stanowisko wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie wykłada prawo konstytucyjne.

Po wyroku najprawdopodobniej zostanie wycofany także wniosek o przyznanie Szymankowi stopnia profesora, z którym wystąpiła rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Wcześniej Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ w Warszawie wszczęła przeciwko Szymankowi postępowanie w sprawie przywłaszczenia przez dr. hab. Szymanka autorstwa cudzego utworu, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub więzienie do lat 3. Jeszcze nie usłyszał zarzutów, ale, jak pisze OKO.press, w świetle orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej UW jest to tylko kwestia czasu.

Jarosław Szymanek jest głównym specjalistą Biura Analiz Sejmowych do spraw społecznych, jesienią 2015 roku na jego zlecenie sporządził ekspertyzę, według której wybór pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedni Sejm jest nieważny. Umożliwiło to prezydentowi Dudzie zaprzysiężenie trzech sędziów TK wybranych przez Sejm obecnej kadencji, co spowodowało wprowadzenie do TK tzw. dublerów i przejęcie Trybunału przez PiS.