Maluch Plus - ruszył nabór wniosków o dotacje na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w 2019 r.

Rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. 450 mln zł – właśnie tyle na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc opieki dla najmłodszych dzieci ma zostać przeznaczone w 2019 r. Co się zmieni?

„Maluch+" to program wspierający tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci i dofinansowujący działanie tych już istniejących. Ma pomóc świeżo upieczonym rodzicom w powrocie do pracy po urlopach związanych z opieką nad niemowlętami.

Poniżej dalsza część artykułu

Żłobków i klubów wciąż za mało

W 2015 r. w całym kraju były niespełna 3 tys. placówek zapewniające miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 5,2 tys., liczba miejsc dla maluchów – do blisko 143 tys. To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. W ciągu trzech lat wskaźnik "użłobkowienia" wzrośnie o ponad 56 proc. - z 12,4 proc. do 19,4 proc.. Co ciekawe, spośród wszystkich gmin, na terenie których tworzone są miejsca w ramach tegorocznej edycji programu, aż 79 proc., czyli 356 gmin, to gminy małe do 40 tys. mieszkańców. W 2018 r. na program „Maluch +" przeznaczono 450 mln zł.

W 2019 r. na „Maluch+", tak jak w roku poprzednim, ma zostać przeznaczone 450 mln zł. Od nowego roku czekają nas jednak zmiany. W edycji „Maluch+" 2019 samorządy, w których nie ma żadnych żłobków i klubów dla dzieci do lat 3, będą mogły liczyć na znacznie większe niż do tej pory dofinansowanie – 30 tys. zł (dzisiaj 20 tys. zł). Większe dofinansowanie dostaną także samorządy prowadzące już tego rodzaju instytucje – 22 tys. zł (dzisiaj 20 tys. zł) na utworzenie nowych miejsc.

Nowe mieszkania, nowe żłobki

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+". Środki z programu „MALUCH+" mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+".

W przyszłorocznej edycji programu „Maluch+" wprowadzono kolejność w przyznawaniu dofinansowania, gdy zapotrzebowanie będzie większe niż dostępne środki, w pierwszej kolejności przyznawane będą one na tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego i funkcjonowanie miejsc gminnych utworzonych z dofinansowaniem z poprzednich edycji „Maluch+".

Nabór ofert do edycji „Maluch +" 2019 rozpoczął się 28 listopada i potrwa 4 tygodnie. Później wojewodowie w ciągu 4 tygodni będą mieli obowiązek ocenić oferty i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu kolejnych 5 tygodni MRPiPS ogłosi wyniki konkursu, tj. do 28 lutego 2019 r.