Wycieczki szkolne ruszają na patriotyczne szlaki. Dostaną dofinansowanie z MEN

Do lasu albo śladami kardynała Wyszyńskiego – na takie wyjazdy mogą liczyć uczniowie podczas pandemii. MEN da pieniądze, ale tylko na patriotyczne szlaki.

Jeśli wycieczka, to do parku lub lasu, z zachowaniem dystansu od osób trzecich. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni. Tak wynika z wytycznych przygotowanych wspólnie przez sanepid, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poniżej dalsza część artykułu

Edukacja sterowana Sam minister Przemysław Czarnek widzi to jednak nieco inaczej. Zachęca do wycieczek, ale tych patriotycznych. 6 września rusza pilotaż przedsięwzięcia, w ramach którego chętne szkoły otrzymają dofinansowanie do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W tym roku jest na to 15 mln zł. To element Polskiego Ładu. Tematyka wycieczek jest ściśle określona – uczniowie będą podążać śladami Polskiego Państwa Podziemnego i kardynała Stefana Wyszyńskiego, poznawać kulturę i dziedzictwo narodowe oraz największe osiągnięcia polskiej nauki. Czytaj też: Czarnek: Są pieniądze na zajęcia dodatkowe, wycieczki i podwyżki dla nauczycieli

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, do 5 tys. zł na wycieczkę jednodniową, do 10 tys. zł na dwudniową i do 15 tys. zł na trzydniową. Program powinien obejmować przynajmniej dwa punkty edukacyjne dziennie. Listę takich punktów zaproponuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Fundacja Nauk Humanistycznych.

– To się nazywa edukacja patriotyczna sterowana. W ten sposób buduje się u uczniów konformizm – ocenia Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Na początku zeszłego roku szkolnego, choć nie było przeszkód prawnych, by organizować wycieczki, wiele szkół się na to nie decydowało. W szkolnych regulaminach pojawiały się nawet zakazy wyjść grupowych. To dyrektorzy szkół odpowiadają bowiem za bezpieczeństwo uczniów, również to związane z koronawirusem.

– W tym roku wycieczek z pewnością będzie więcej. Przyzwyczailiśmy się już do pandemii. Wycieczka to dobry sposób na odzyskanie kontaktu z uczniami i poprawę relacji rówieśniczych. Uczniowie w klasie i tak siedzą razem. Nie ma więc powodu, by nie pojechali razem na wycieczkę – uważa Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

To, co przeszkadza, to niekonsekwencja.

– Jest potrzebna jasna rekomendacja, czy wycieczki są dozwolone i w jakich regułach sanitarnych powinny się odbywać. Tak było z letnim wypoczynkiem dzieci – mówi Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.

Dlatego branża turystyczna nie liczy na to, że program wspomoże ją w kryzysie.