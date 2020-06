Kolejny cios dla firm zaplecza górniczego

Zatrzymanie z powodu pandemii koronawirusa normalnego cyklu wydobywczego w dwunastu kopalniach węgla kamiennego to kolejny cios dla dostawców maszyn i usług górniczych. Już wcześniej sytuacja firm pracujących dla kopalń była nie do pozazdroszczenia. Najpierw pogrążona w kłopotach finansowych Polska Grupa Górnicza zawiesiła wykonywanie niektórych umów. Następnie z powodu dużej liczby zarażeń koronawirusem wśród górników niektóre kopalnie musiały mocno ograniczyć produkcję. Teraz polski rząd zadecydował o wstrzymaniu prac w dwunastu kopalniach. Skala problemu jest ogromna, bo – jak szacuje branża – w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tys. osób. Część firm już rozpoczęła zwolnienia pracowników.

