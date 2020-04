Koronawirus w polskich kopalniach. 730 górników na kwarantannie

– Zdrowie pracowników oraz ich bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Chcemy maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować. Kopalnie wrócą do pracy w przewidzianym terminie – komentuje Tomasz Rogala, prezes PGG.

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono też wśród załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chodzi o pracownika kopalni Pniówek. W ciągu około godziny od otrzymania tej informacji służby kopalniane ustaliły listę 29 osób, z którymi pracownik miał kontakt w ciągu minionych dwóch tygodni. – Zgodnie z ustaleniami sztabu kryzysowego JSW jesteśmy od ponad miesiąca przygotowani do takich działań. Drobiazgowa analiza kontaktów zarażonego pracownika jest niezbędna, aby ustalić wszystkie osoby z kopalni Pniówek, które powinny zostać objęte kwarantanną. Ostateczna decyzja należy do sanepidu i służb medycznych. My musimy zrobić wszystko, aby wpłynęły do tych służb pełne informacje – powiedział Aleksander Szymura, dyrektor do spraw pracy w kopalni Pniówek.