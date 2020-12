Nowa odmiana koronawirusa bije w notowania ropy

Notowania ropy mają za sobą imponujący rajd. Od początku listopada, aż do piątku surowiec zdrożał o ponad 30 proc. Dziś doszło jednak do korekty i Brent tanieje o 4 proc., do 50,15 dol., a WTI traci 3,6 proc., do 47,3 dol.

