Piotr Woźniak, prezes PGNiG: Baltic Pipe da Polsce zdecydowanie tańszy gaz

2019 to dobry rok dla PGNiG? Korporacyjnie nie był to zły rok. Jednak patrząc na wyniki, nie był to najlepszy rok. 2018 r. był znakomicie lepszy. Przyczyna gorszych wyników jest jedna – ceny ropy, które stanowią wskaźnik i indeks do importowania gazu, były na średnich poziomach, ale z naszego punktu widzenia dość wysoko. Im droższa jest ropa, tym droższy jest dla nas importowany gaz, głównie z Rosji. Z kolei ceny gazu pikują w dół. W tym roku na giełdzie w Warszawie była zanotowana najniższa cena gazu od 12 lat. Mamy do czynienia z nożycami. Są wysokie ceny zakupu i niskie ceny sprzedaży. A my żyjemy z marży pomiędzy nimi. Pożądany byłby odwrotny stosunek. Poprawy sytuacji upatrujemy w przyszłym roku. Wszystkie agencje wskazują, że ceny ropy powinny się ustabilizować albo lekko ruszyć. Chociaż ostatnie posiedzenie OPEC wskazuje na to, że ceny będą stały. A cena gazu powinna wzrosnąć z uwagi na zwiększony popyt.

Czyli ilość gazu konsumowanego w kraju rośnie?

Tak. Polski rynek bardzo ładnie wzrósł. W konserwatywnych kalkulacjach podajemy popyt w Polsce na poziomie 19 mld m sześc. To jest ogromna ilość w stosunku do niedawnych 14–15 mld m sześc., które mieliśmy w 2015 r. To jest poważny wzrost i spodziewamy się utrzymania takiego wzrostu popytu na gaz, co dobrze rokuje dla wszystkich spółek, które działają w sektorze gazu ziemnego, szczególnie dla PGNiG, głównego importera.

Na Morzu Północnym jest klucz sukcesu Baltic Pipe. Zbudować rurę to jedno, ale trzeba ją zasilić najtańszym gazem. Najtańszy gaz to własny gaz. Trudno, żeby mieć tam własne złoża, ale macie tam już 23 koncesje. Jakie są plany na 2020 r.?

Kolejne koncesje. Wyznaczyliśmy sobie cel w strategii, żeby osiągnąć 2,5 mld m sześc. produkcji gazu na Morzu Północnym. Baltic Pipe chcemy zasilić własnym gazem w jak największym stopniu. Gazociąg ma zdolności przesyłowe poniżej 10 mld m sześc. Jeśli naszym gazem będzie wypełniony w 25 proc., to rachunki nam się dobrze składają. Wtedy gaz na polskim rynku będzie tani.

W tym roku kupiliśmy trzy złoża, będziemy kupować dalej.

Oczywiście zbudować Baltic Pipe to jedno, a napełnić drugie. Te procesy w trzecim pakiecie energetycznym zostały rozdzielone. Przesył i handel oraz dystrybucja to zupełnie inna branża.

Każdy z krajów, który ma dostęp do Morza Północnego, ma własny gazociąg. Gazociąg do Wielkiej Brytanii miał pierwotnie prowadzić do Polski. Projekt został zamordowany na rzecz importu z Rosji na przełomie 2001 i 2002 r., kiedy do władzy doszli postkomuniści. Do tej sytuacji nie można doprowadzić po raz wtóry. Wszystko robimy dlatego, żeby mieć warunki do importowania gazu z innych źródeł niż rosyjskie. Gaz rosyjski, który kupujemy, jest niesłychanie drogi. Mamy trzecie miejsce na świecie w najdroższym gazie rurociągowym, bo kupujemy go z Rosji.