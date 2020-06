Kopalnie stoją, ale węgla nie zabraknie

Trzytygodniowy postój 12 zakładów wydobywczych nie zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Większym problemem jest dalsza przyszłość branży.

Choć polska energetyka oparta jest w głównej mierze na węglu, to zatrzymanie kilkunastu kopalń tego surowca nie powinno wpłynąć na bezpieczeństwo pracy krajowych elektrowni. – Nie widzę takiego ryzyka. Zapasy węgla w górnictwie i energetyce są wystarczające dla zapewnienia bieżących dostaw. A do tego jest przecież łatwo dostępny import surowca z zagranicy – podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za sektor górniczy. Co dalej? Wydobycie w krajowych kopalniach już w kwietniu zanotowało potężny spadek i sięgnęło 4,2 mln ton. To o 1 mln ton mniej niż w tym samym miesiącu 2019 r. Była to najniższa miesięczna produkcja węgla w historii pomiarów prowadzonych przez katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (od 2007 r.). Kopalnie w tym czasie zmieniały organizację pracy z powodu pandemii. Nie bez znaczenia dla poziomu produkcji był też mocny spadek zapotrzebowania na energię z węgla, spowodowany wyhamowaniem gospodarki. W kwietniu sprzedaż węgla wyniosła zaledwie 4 mln ton. To także poziom niezarejestrowany dotąd w statystykach.

Pomimo nagłego tąpnięcia wydobycia zapasy czarnego paliwa w kraju są wciąż wysokie. Na koniec kwietnia na przykopalnianych zwałach leżało 7,7 mln ton tego surowca – głównie przeznaczonego dla energetyki. Szacuje się, że drugie tyle może zalegać na placach przy elektrowniach, które także są wypełnione po brzegi. Niezmiennie krajową produkcję uzupełnia import węgla, choć już w mniejszym stopniu niż w dwóch ostatnich latach. Jak podaje Eurostat, w I kwartale wpłynęło do Polski 2,8 mln ton węgla. To o 42 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Większość, czyli około 60 proc., sprowadzanego paliwa pochodziła jak zwykle z Rosji. Reszta m.in. z Australii, Kolumbii i Kazachstanu. Obecnie większym zmartwieniem dla spółek węglowych niż kwestia stabilności dostaw dla klientów jest to, czy kopalnie będą miały komu sprzedawać węgiel po powrocie do pełnych mocy. Nie ma jednoznacznych prognoz pokazujących, jak gospodarka odbudowywać się będzie po pandemii. Jeśli powoli, to zapotrzebowanie na węgiel również nie wróci szybko do poziomów sprzed kryzysu. Tym bardziej że surowiec ten jeszcze przed wybuchem pandemii wypychany był przez gaz i zyskujące na znaczeniu odnawialne źródła energii.

Kolejny problem to pogarszająca się płynność finansowa spółek węglowych. Na razie straty w produkcji łatają one z pieniędzy pozyskanych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Później jednak przyjdzie im się zmierzyć z trudną rzeczywistością. – Dla spółek węglowych trzytygodniowy postój kopalń to poważny ubytek w przychodach. Pytanie, czy zakłady będą zobowiązane do odrobienia później tych strat, np, poprzez pracę w soboty. To podreperowałoby ich sytuację finansową – zauważa Markowski. Obecnie jednak głośniej mówi się o tym, że najbardziej nierentowne kopalnie trzeba będzie zamknąć, bo zapotrzebowanie na węgiel ze strony energetyki będzie się kurczyć. Sytuacja na globalnym rynku w maju pokazała, że światowy popyt na węgiel zmierza ku największemu spadkowi rocznemu od czasów II wojny światowej – wynika z najnowszego opracowania ARP. Tymczasem rządowy program dla górnictwa węgla kamiennego zobaczymy najpewniej dopiero po wyborach prezydenckich, zaplanowanych na ostatnią niedzielę czerwca. Wirus szaleje Wstrzymanie pracy w 12 kopalniach ogłosił minister aktywów państwowych Jacek Sasin w reakcji na masowe zakażenia koronawirusem wśród górników. Do niedzieli liczba pracowników kopalń, u których stwierdzono obecność wirusa, przekroczyła już 5,4 tys. Najwięcej, bo ponad 3,1 tys., przypadków odnotowano w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To przede wszystkim pracownicy kopalni Pniówek i Zofiówka. Około 1,7 tys. zakażeń wykryto też w Polskiej Grupie Górniczej, głównie w zakładach: Jankowice (część kopalni ROW), Murcki-Staszic i Sośnica.

To właśnie te dwie spółki ogłosiły postój wybranych kopalń. W przypadku PGG zatrzymano prace dziesięciu zakładów wydobywczych, a w przypadku JSW – dwóch. Stanęły przy tym nie kopalnie, w których liczba zachorowań jest najwyższa, ale te, których załogi nie przeszły jeszcze w całości kompletnej serii badań przesiewowych. W zakładach tych w czasie postoju prowadzone będą prace górnicze w celu utrzymania pełnych zdolności produkcyjnych po przerwie oraz bezpieczeństwa wyrobisk pod ziemią. Minister Jacek Sasin obiecał górnikom, że w czasie postoju dostaną 100 proc. pensji. W PGG zarząd już umówił się ze związkami zawodowymi, że wynagrodzenie za dniówkę postojową będzie płatne jak za dniówkę urlopową, obliczoną za okres styczeń–marzec tego roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do wypłat dorzuci się państwo.