Rośnie niepokój wśród górników

Przemysł węglowy pilnie potrzebuje strategii, by wyrwać się z dołka, do którego stacza się w coraz szybszym tempie. Jednak przed wyborami jej nie ujrzymy.

Po wtorkowym spotkaniu zarządu Polskiej Grupy Górniczej ze związkami zawodowymi wiadomo już, że należących do spółki dziesięć kopalń wstrzyma produkcję od 12 czerwca do 3 lipca. Pomimo że wcześniej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił postój zakładów od 9 czerwca. Spółki węglowe muszą mieć czas na przygotowanie kopalń i ich zabezpieczenie przed zagrożeniami, np. związanymi z metanem. Także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która ma zamknąć dwie kopalnie, do piątku dyrekcje obu zakładów mają przeprowadzić niezbędne działania profilaktyczne. We wszystkich zakładach nawet w czasie postoju będą wykonywane roboty zabezpieczające ściany wydobywcze. Nie będzie likwidacji

Zamknięcie kopalń ma na celu zwalczenie ognisk koronawirusa. Liczba zakażonych górników zbliża się już do 5 tys. Najwięcej przypadków stwierdzono w JSW. Do środy pozytywny wynik testów w tej spółce ujawniono już u 2990 osób, z czego blisko 1,6 tys. w kopalni Pniówek i ponad 1,1 tys. w Zofiówce.

Mimo tak dużej liczby zachorowań decyzja o wstrzymaniu produkcji w 12 zakładach zaskoczyła związki zawodowe i samych górników. Obawiają się oni, że to wstęp do trwałego zamknięcia kopalń. Alarmują też, że PGG może tej próby nie wytrzymać. Spółka już od dłuższego czasu ma problemy z płynnością finansową i z miesiąca na miesiąc z trudem gromadzi pieniądze na wypłaty dla załogi. Związkowcy wezwali premiera Mateusza Morawieckiego do objęcia górnictwa węgla kamiennego osobistym nadzorem. W wtorek premier pojawił się na Śląsku, by uspokoić nastroje. Te jednak są wciąż mocno napięte. – Jest bardzo duża niepewność. Nie wiemy, według jakiego klucza wybierano kopalnie, które mają mieć postój. W przypadku JSW wybrano zakłady, w których przypadków zachorowań albo nie ma wcale, albo są nieliczne. Nie ma więc znaczenia, że kopalnia była bardzo dobrze przygotowana do walki z pandemią – słyszymy od pracownika JSW, który prosił o anonimowość. – Nie chcemy tworzyć ognisk potencjalnego zarażenia koronawirusem tam, gdzie do tej pory ryzyko było niewielkie – tłumaczy natomiast Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW. Także resort aktywów państwowych przekonuje, że jedynym celem wstrzymania pracy kopalń jest chęć jak najszybszego wyeliminowania ognisk zachorowań na Śląsku. – W żadnym wypadku celem tych decyzji nie jest trwałe zaprzestanie wydobywania węgla w zatrzymanych kopalniach, wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby zakłady te mogły jak najszybciej powrócić do normalnego wydobycia. Po trzech tygodniach zatrzymania wydobycia kopalnie te powrócą do normalnej pracy. Nie ma więc mowy o likwidacji miejsc pracy – podkreślił resort w specjalnym oświadczeniu skierowanym do związków zawodowych. Sporo niepewności Wiele niepewności jest także wokół wynagrodzenia za postojowe, które ma być wypłacone w 100 proc. Dla PGG to ogromny wydatek, któremu może nie sprostać. Z naszych informacji wynika, że do wypłat dorzuci się państwo. Potrzeba jedynie odpowiednich przepisów, które mogłyby obowiązywać w ramach pakietów pomocowych dla firm na czas pandemii.