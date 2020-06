Prezes KGHM: Panujemy nad pandemią, zwiększamy produkcję

Jakie to dało efekty? Paradoksalnie, w okresie pandemii osiągnęliśmy w pewnych obszarach nawet zwiększenie produkcji. Mieliśmy maksymalnie 16 zakażeń na niemal 32 tys. pracowników zatrudnionych w Polsce. Podobnie dobra jest sytuacja w naszych oddziałach zagranicznych. Dodam, że położenie geograficzne KGHM jest bardzo specyficzne. Dużo pracowników wyjeżdża co roku na narty do pobliskich Czech i krajów alpejskich, a sąsiedztwo granicy z Niemcami stanowi oczywiste zagrożenie w kontekście pojawienia się polskiego „pacjenta zero” w okolicy Zgorzelca. Z perspektywy ostatnich miesięcy wydaje się, że KGHM wywiera na tyle stabilizujący wpływ epidemiczny, że powstała swoista bariera dla rozprzestrzeniania się koronawirusa z kierunku południowo-zachodniego.

Czy można to jakoś porównać do sytuacji górnośląskich kopalń lub całego kraju?

Brak mi wiedzy do takich porównań. Niewątpliwie zastosowane przez nas rozwiązania są do tej pory skuteczne. Nie zatrzymaliśmy produkcji, nie wprowadziliśmy postojowego, nie obniżaliśmy drastycznie wynagrodzeń i nie zrywaliśmy kontraktów. Wyprzedzający, angażujący program pozwolił godzić cele ludzkie i korporacyjne. Ponieważ wyniki produkcyjne i finansowe spółki są jawne, widać, że osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy.

Jakie środki zastosowaliście?

Były to działania proaktywne i celowane. Program przypomina modele niektórych krajów dalekowschodnich. Przede wszystkim niezwłocznie zwróciliśmy się o poparcie do załogi, otwarcie informując o zagrożeniach i sposobach ochrony. Dążyliśmy do wyjścia z sytuacji, w której wszyscy się boją czegoś śmiertelnie groźnego, ale w zasadzie nie wiadomo czego. Zapewniliśmy wszystkim pracownikom środki ochrony indywidualnej. Wszędzie wdrożono procedury, które chroniły nas przed powstaniem ognisk choroby. Błyskawicznie reagowaliśmy na ogniska, które pojawiały się niedaleko, np. w DPS-ach na Dolnym Śląsku. Jasno zapowiadaliśmy, że pomożemy w każdym przypadku zachorowania i nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Poczucie bezpieczeństwa i wiedza na temat zagrożenia pozwoliły nam zmniejszyć liczbę zachowań nieracjonalnych. Nie wprowadziliśmy natomiast żadnego powszechnego „skoszarowania”, „zamknięć” czy „wyłączeń”. Rozpoczęliśmy swoisty wyścig, sprowadzając z zagranicy środki ochrony osobistej i równocześnie wdrażając produkcję we własnym zakresie. Nasze działania były prowadzone z dużym zapasem i dzięki temu staliśmy się znaczącym, rynkowym producentem płynów dezynfekcyjnych. Część naszej spektakularnej aktywności można było oglądać w telewizji, gdy sprowadzaliśmy samolotami środki ochrony indywidualnej.