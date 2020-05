Kolejne kopanie zamknięte z powodu koronawirusa

To już kolejna spółka wydobywcza, która z powodu pandemii ogranicza lub wstrzymuje pracę swoich kopalń. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy Polskiej Grupy Górniczej, gdzie obecność koronawirusa wykryto u 488 osób. Aż 1663 pracowników tej spółki przebywa na kwarantannie. PGG do 17 maja częściowo wstrzymała wydobycie w trzech zakładach: Jankowice, Murcki – Staszic i Sośnica. Przy tych kopalniach trwa akcja pobierania próbek do badań przesiewowych. Tylko od czwartku 7 maja do soboty wieczorem w punktach pobierania wymazów specjalistom udało się pozyskać 2730 próbek do badań.