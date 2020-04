Ropa: załamanie w kontraktach na czerwiec

– Nawet jeśli cięcia w produkcji ropy mają zacząć być wdrażane przez kraje OPEC+ a podaż i zapasy powinny się znacząco zmniejszyć w drugiej połowie roku, to następne 4-6 tygodni przyniosą znaczący stress jeśli chodzi o ograniczone miejsce do składowania ropy. To może doprowadzić do dzikich cen i niezwykłych upustów – twierdzi Eric Lee, analityk Citigroup.

W końcówce poniedziałkowej sesji jej cena dochodziła do minus 37 USD. We wtorek wygasają kontrakty na WTI na maj. Jedynymi kupcami tych kontraktów byli w ostatnich dniach traderzy reprezentujący klientów chcących rzeczywiście kupić ropę i dostarczyć ją do rafinerii czy innych zakładów. Oni byli jednak w wyraźnej mniejszości. To przyczyniło się do powstania dzień wcześniej ogromnej anomalii, czyli spadku ceny ropy poniżej zera. Był to pierwszy taki spadek w historii.