Norwegia może wyhamować wydobycie

Po raz pierwszy od 18 lat Norwegowie mogą spowolnić swoje pompy. Oslo analizuje zmniejszenie wydobycia ropy.



„Prowadzimy dialog z zainteresowanymi krajami, w tym z producentami ropy. Jeżeli większość koncernów zgodzi się znacząco zmniejszyć wydobycie, Norwegia rozważy taką możliwość” – zapowiedziała Tina Bru minister energetyki i ropy Norwegii dla agencji Bloomberg. Norwegia jest w siódemce największych eksporterów ropy. Jest też drugim, po Rosji dostawcą ropy na rynek europejski. Podobnie jak USA , Norwegia do tej pory prowadził własną politykę wydobycia, nie angażując się z kartele eksporterów jak OPEC czy porozumienie o ograniczeniu wydobycia jak OPEC+. Oslo za każdym razem odrzucało zaproszenie do udziału we wspólnych z innymi producentami spotkaniach.