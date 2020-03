Wirus uratował rafinerie Białorusi

Gwałtowny spadek cen ropy na świecie to efekt fiaska OPEC+ spowodowanego przez Moskwę i trudności z eksportem do Europy i Chin (to efekt epidemii a co za tym idzie spadku popytu), prawdopodobnie wymusił na Kremlu „podpisanie kapitulacji” w naftowym sporze z Białorusią – jak to określił Aleksandr Łukaszenko.