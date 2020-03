Czy ropa będzie po 5 dolarów?

Agencja Bloomberg zapytała specjalistów z największych firm handlujących ropą o prognozę cenową na najbliższe miesiące. Z 20 analityków 18 spodziewa się dalszego, bardzo dużego spadku cen. „Citigroup nie wyklucza scenariusza, w którym w drugim kwartale ropa marki Brent kosztować będzie średnio 17 dol. za baryłkę, a nawet mniej. W niektórych przypadkach cena może spaść nawet do 5 dolarów”. To poziom, przy którym nie opłaca się wydobycie większości koncernów. Dlatego będą zatrzymywać pompy i przerywać dostawy na rynek. Niektórzy eksperci firm handlujących ropą porównują cenę minimalną z kosztami produkcji amerykańskiej ropy łupkowej.

„WTI (amerykańska marka ropy-red) spadnie poniżej opłacalności wydobycia ropy łupkowej w USA, która wynosi dziś ok. 20 dol./baryłka – twierdzi Zhang Chenfeng analityk chińskiego funduszu hedgingowego Shanghai Youlin Investment Management. Ocenia, że za miesiąc surowiec potanieje do 15 dol. za baryłkę.

Taki scenariusz już się dzieje w Teksasie. Po raz pierwszy od 50 lat może tam dojść do zmniejszenia wydobycia ropy, dowiedział się The Wall Street Journal. Do władz Teksasu wystąpili szefowie wielu działających w tym stanie spółek naftowych. Chcą zgody na ograniczenie wydobycia. Decyzja jeszcze nie zapadła.