Orlen zwiększy produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Orlen Oil, firma zależna od PKN Orlen planuje do końca marca wyprodukować 2,5 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. W kwietniu ma być to już 4,5 mln litrów. Aby zrealizować ten cel część mocy wytwórczych zakładów zlokalizowanych w Jedliczu (woj. podkarpackie) przestawiana jest z produkcji płynów do spryskiwaczy na produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Obecnie zakłady są w stanie wytwarzać ok. 750 tys. litrów tego preparatu tygodniowo. – W ciągu tygodnia zwiększymy wydajność do 1,2 mln litrów – zapowiada Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

