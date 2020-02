Chiny: Gwałtowny spadek popytu na ropę

Życie już wyprzedziło prognozy eksperckie. Goldman Sachs 22 stycznia prognozował spadek popytu na ropę z powodu koronawirusa na świcie o 260 tys baryłek/doba. Wiele państw wycofuje się z zamówień na rynku chińskim. Dziś 3 lutego o swojej decyzji wstrzymania importu owoców i warzyw z Chin poinformował rosyjski Magnit – lider rynku sprzedaży detalicznej w Rosji. Chińskie winogrona, pomelo, papryka, pomidory i mandarynki stanowiły ok. 3 proc. obrotu Magnitu. To odbiło się na producentach chińskich, którzy musieli znacznie ograniczyć produkcję, a tym samym potrzeby energetyczne swoich firm.

Chiny, pomimo strategii odchodzenia od kopalin, wciąż pozostają największym importerem ropy na świecie. W 2018 r Państwo Środka (wraz z Hongkongiem) zużyło 641 mln ton ropy z czego 464, 5 mln ton kupiło za granicą. To o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2019 r import ropy z Arabii Saudyjskiej do Chin podskoczył 1,5 raza do rekordowych 83,32 mln ton (1,67 mln t/doba). Niewiele mniej eksportowała do Chin Rosja (77,64 mln ton, +9 proc.), która ma bezpośrednie połączenie naftociągami.