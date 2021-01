Covid jest dla nas groźniejszy, jeśli oddychamy brudnym powietrzem

Jeśli patrzymy na poszczególne kraje, to Polska (28 proc.) jest w tym rankingu na drugiej pozycji na świecie. Na pierwszym miejscu znalazły się Czechy (29 proc. zgonów na Covid-19 przypisywanych brudnemu powietrzu), dalej zaś mamy ex aequo Chiny, Koreę Północną i Słowację (po 26 proc.).

Związek między jakością powietrza w danym dniu (lub w ciągu kilku kolejnych dni) a chorobami zakaźnymi układu oddechowego jest wyraźny – choć oczywiście znacznie słabszy – już przy stężeniach zanieczyszczeń dużo niższych niż te, z którymi prawie 70 lat temu mieli do czynienia mieszkańcy Londynu. Badań naukowych, które to pokazują, jest bardzo wiele.

Inne choroby zakaźne układu oddechowego również mogą być dla nas bardzo groźne, nawet jeśli nie aż tak jak Covid-19. Choćby grypa. Jak już wiemy, one także stają się tym groźniejsze, im brudniejsze jest powietrze, którym oddychamy. Przypomina nam o tym sytuacja sprzed czterech lat. W styczniu 2017 na obszarze prawie całego kraju mieliśmy do czynienia z wyjątkowo silnym smogiem. Umarło wtedy o 11 tys. osób więcej niż w styczniu 2016, gdy tak dużego smogu nie było. Zamiast ok. 33 tys. zgonów jak w styczniu 2016, rok później zanotowano ich bowiem ok. 44 tys.