Obyś się premierze nie zakiwał

To tu w Polsce Lech Wałęsa wraz z 10 milionowym ruchem „Solidarność” obalił komunę i zapoczątkował wielkie zmiany w naszej części Europy. To Polska była liderem transformacji na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, bo znowu mieliśmy szczęście do odważnych liderów z Leszkiem Balcerowiczem na czele, który był zdeterminowany do przeprowadzenia koniecznych zmian by wprowadzić Polskę na ścieżkę wzrostu. Ale te zmiany nie byłyby możliwe bez Społeczeństwa, ludzi którzy marzyli o lepszym życiu i byli w stanie podjąć wielkie wyzwanie wprowadzania trudnych zmian.

Poniżej dalsza część artykułu