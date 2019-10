Upadek tępej polityki

Przez ostatnie cztery lata za wszelką cenę ratowano górnictwo. Jednocześnie wstrzymano rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Bilans tych działań jest ujemny.

Żaden region w Polsce nie potrzebuje tak bardzo sprawiedliwej transformacji, jak Śląsk i Zagłębie. Mitem, którym straszono od lat, jest najazd górników na Warszawę, gdyby tylko ktoś odważył się zmieniać zakonserwowany przez kolejne rządy stan. Mało który region potrzebuje tak wielu rąk do pracy, jak właśnie Śląsk – w samych Katowicach stopa bezrobocia jest poniżej 2 proc., co w praktyce oznacza, że prawie każdy znajduje pracę. A górnik to człowiek wychowany w etosie pracy, posiadający kwalifikacje potrzebne na rynku. Czy mieszkańcy tego regionu nie zasłużyli na wyższą jakość życia? Nie mają prawa do czystego powietrza? Do życia bez strachu o najbliższych? Każda informacja o tąpnięciu, wybuchu metanu czy innym groźnym wydarzeniu pod ziemią oznacza trwogę w sercach najbliższych. Czy brat, ojciec, mąż, wujek byli tego dnia pod ziemią, czy akurat znajdowali się w tym niebezpiecznym miejscu, co się z nimi dzieje, kiedy wreszcie wyjadą na powierzchnię? Jak długo można tak żyć?