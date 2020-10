Michał Niewiadomski: UOKiK idzie na rekord

Polski Urząd nakłada karę na Gazprom i pięć spółek uczestniczących w projekcie Nord Stream 2 za to, że firmy dokonały koncentracji nie uzyskawszy na to wcześniej zgody. Zignorowanie UOKiK-u może międzynarodowe spółki energetyczne słono kosztować, pytanie tylko, czy polski Urząd stojący na straży konkurencyjności i konsumentów będzie w stanie takie pieniądze wyegzekwować. Bo karę nałożyć to jedno, a dwa to doprowadzić do jej zapłacenia. Gdyby tak się stało byłby to absolutny rekord nie tylko w Polsce. Komisja Europejska dwa lata temu nałożyła największą w historii karę, Google został ukarany kwotą 4,3 mld euro (około 20 mld zł.)

