Smog znów krąży nad Polską

Stworzono oczywiście program, z którego rocznie na walkę ze smogiem miało iść 10 mld zł, tylko – jak mówią „Rzeczpospolitej” samorządowcy i właściciele domów – procedury są tak skomplikowane, że zamiast zachęcać, by ocieplać dom czy wymienić piec, przeciwnie: zniechęcają. Gdy burmistrz Grodziska Mazowieckiego dowiedział się, jakie problemy napotykają mieszkańcy zainteresowani inwestycjami finansowanymi z „Czystego powietrza”, sam zaoferował wymianę kopciuchów na nowe piece, finansując to z gminnej kasy. O ile zamożna gmina może sobie na taki ruch pozwolić, o tyle mieszkańcy innych muszą wdychać zanieczyszczenia, chorować i, niestety, umierać.

Efekty programu pozostawiają wiele do życzenia. Od września zeszłego roku, kiedy „Czyste powietrze” wystartowało, pozytywnych decyzji doczekało się niecałe 50 tys. wniosków, a wartość inwestycji nie przekracza nawet 1 mld zł. Gdy dodamy do tego niechęć Ministerstwa Energii do wprowadzenia przepisów o normach jakości węgla – które po wielu bataliach wreszcie ustanowiono, ale od razu odroczono, i kopalnie do połowy 2020 roku mogą swobodnie sprzedawać wszelkiego rodzaju odpady węglowe – to wszystko pokazuje, jak rząd traktuje dbanie o czyste powietrze. I nic tu nie da walka szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, która mimo dobrych chęci nie jest w stanie sama wiele wywalczyć w Radzie Ministrów.