Energia nie pod prąd

Skala wyzwań jest ogromna na każdym odcinku tej energetycznej „taśmy”. Od surowców przez generację energii na przesyle prądu kończąc. Jeśli zmiana kosztem wielu miliardów złotych nie zostanie przeprowadzona na przestrzeni najbliższych dwóch dekad, to ceny energii będą coraz wyższe, bo opieranie energetyki na węglu będzie tylko droższe. A to oznacza nie tylko trwałą utratę konkurencyjności naszej gospodarki, ale także pogłębianie się ubóstwa energetycznego.

CZYTAJ TAKŻE: Nie będzie już darmowych uprawnień do emisji CO2

Zasadnicze pytanie brzmi jednak, w którym kierunku ma przebiegać ta transformacja. W strategii energetycznej 2040, którą przygotował obecny rząd, czytamy, że wytwarzanie energii w najbliższych latach ma się opierać cały czas na węglu, a także atomie, oraz w mniejszym stopniu na takich źródłach odnawialnych, jak farmy wiatrowe czy instalacje fotowoltaiczne.

Zanim wydamy setki miliardów złotych na ten cel, warto wcześniej dogłębnie przeanalizować i przedyskutować, na co te pieniądze chcemy przeznaczyć. Czy nadal tak dużo energii ma powstawać w wyniku spalania węgla, który coraz szerszym strumieniem dociera do nas z Rosji? Czy faktycznie jesteśmy gotowi na inwestycje w energetykę jądrową? W jakim stopniu chcemy rozproszyć powstawanie energii w mikroinstalacjach zakładanych na dachach gospodarstw domowych? Co z wiatrakami na lądzie – czy mają być powoli wygaszane (jak zakładano w jednym z ministerialnych opracowań), czy też ograniczenia zostaną zniesione i wiatraki zaczną się rozwijać jak grzyby po deszczu?