Tani prąd dla wybranych

Nowelizacja ustawy prądowej została uchwalona pod koniec czerwca, a rząd dał przedsiębiorstwom, samorządom i innym podmiotom uprawnionym tylko 28 dni na złożenie wniosków. Skoro w pierwszym półroczu komuś przysługiwały uprawnienia do tańszego zakupu energii to czemu z automatu ich nie wydłużono na kolejne sześć miesięcy? A jeśli już zaczęto wymagać od firm by składały stosowne dokumenty to dlaczego dano im tak mało czasu? Nie winię tu firm energetycznych, ale włodarzy kraju, którzy mając do dyspozycji sporo narzędzi mogli nagłośnić wśród przedsiębiorców, że w połowie wakacji minie termin składania wniosków.