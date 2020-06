Michał Niewiadomski: Zabawy z atomem

Jednak na użytek kampanii taki papier można oczywiście wykorzystać politycznie: oto prezydent przywozi z USA umowę na atom. W tym kontekście wizyta prezydenta RP budzi zdziwienie, bo z głową państwa za ocean nie udaje się ani wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ani minister klimatu Michał Kurtyka, ani wreszcie pełnomocnik rządu ds. infrastruktury strategicznej Piotr Naimski. W samym zresztą rządzie w kwestii atomu trwa poważny spór. Wicepremier Sasin przychyla się do budowy małych nowoczesnych bloków, które można szybko zbudować niższym kosztem niż wielkie bloki w starej technologii, których orędownikiem jest minister Naimski.

Ewentualna deklaracja atomowa Dudy w okresie wyborczym – gdy wcale nie jest przesądzone, że pozostanie głową państwa na kolejne pięć lat – może tylko zaszkodzić polskiej energetyce. Technologia wielkich bloków nie dość, że droga, to jeszcze najlepsze lata ma za sobą. I gdyby faktycznie miano taką elektrownię budować nad Wisłą, to w momencie oddawania takiego bloku do eksploatacji będzie to już technologia schyłkowa. Obecnie w energetyce jądrowej w fazie testów są małe, tańsze i szybsze w budowie reaktory. Nie warto teraz decydować się na ustępującą technologię, warto poczekać na komercyjne wdrożenia nowych rozwiązań jądrowych i wtedy podejmować decyzje.

Do tego czasu jednak nasza energetyka powinna być gruntownie przebudowana. Przede wszystkim musi się uwolnić od węgla. Im szybciej z niego wyjdziemy, tym lepiej dla górników, klimatu i polskiego biznesu, który za prąd płaci jedną z najwyższych cen w Unii Europejskiej. Musi nastąpić rozproszenie źródeł energii – nie tylko przez zwiększenie liczby prosumentów, lecz także odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej. To da nam większe bezpieczeństwo.

I wreszcie większy udział w wytwarzaniu energii powinny mieć firmy prywatne. Gdyby za ten obszar

(jak choćby w USA) odpowiadały firmy prywatne, a nie państwowe, w Ostrołęce nie utopiono by miliarda złotych, bo nie byłoby projektów politycznych, a tylko takie, które się spinają finansowo.