Michał Niewiadomski: Turów na rozdrożu transformacji

To nie był dobry tydzień dla Polskiej Grupy Energetycznej. W poniedziałek w wyniku awarii transformatora należącego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyłączonych zostaje 10 z 11 bloków elektrowni Bełchatów i nagle z systemu wypada blisko 4 GW mocy. W piątek TSUE rozpatrując skargę Czechów na kopalnie odkrywkową węgla brunatnego nakazuje Polsce wstrzymanie wydobycia węgla, a także pracy elektrowni w Turowie do czasu wydania wyroku. Gdyby tego było mało, w sobotę dochodzi do pożaru taśmociągu w elektrowni Bełchatów.

Jakkolwiek jednak dalej będą przebiegać negocjacje z Czechami Turów wymaga transformacji i to szybszej niż obecnie zakłada PGE. Spalanie węgla brunatnego jest o wiele bardziej emisyjne niż węgla kamiennego, a co za tym idzie jeszcze mniej opłacalne przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2. Przedłużenie przed kilkoma tygodniami koncesji wydobywczej dla Turowa do 2044 tworzy swoiste rozdwojenie jaźni. Z jednej strony górnictwo węgla kamiennego chcemy wygaszać, ale eksploatację węgla brunatnego wydłużać. A do tego wszystkiego staramy się pozyskać środki na transformację energetyczną. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastko.