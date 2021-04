Plany Polski a ambicje UE

„Nie czyń poważnych szkód”

W cieniu dyskusji o ratyfikacji Funduszu Odbudowy, a właściwie decyzji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej trwają w Polsce prace nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Jego przygotowanie to warunek sięgnięcia po pieniądze z Funduszu Odbudowy (FO) – Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plan ma pokazać, jak środki te przełożą się u nas na konkretne reformy i inwestycje. A mówimy o sporych kwotach: 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek do 2026 r. Poniżej dalsza część artykułu

Największą część puli dotacyjnej, 6,3 mld euro, rząd chce przeznaczyć na zieloną transformację. To słuszny kierunek, ale pamiętajmy, że trzeba będzie wykazać, jakie realne, nowe – wcześniej nieplanowane – cele osiągniemy dzięki tym pieniądzom; jak zwiększą one nasze ambicje – np. rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Przypomnijmy, że nowe prawo klimatyczne podnosi ambicje UE w zakresie redukcji emisji CO2 do 55 proc. do 2030 r. zgodnie z ustaleniami grudniowej Rady Europejskiej popartymi przez Polskę. To zapowiedź m.in. wyższego celu w OZE dla Unii – zamiast zakładanych 32 proc. do końca dekady będzie to zapewne 38–40 proc. A przecież Polska już przy 32 proc. miała trudność ze swoim wkładem: Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu mówi o zaledwie 23 proc. na 2030 r., choć Komisja Europejska chciała, żeby było to 25 proc. Teraz w trakcie prac nad spodziewaną w czerwcu rewizją dyrektywy OZE temat powróci, a nowy wymiar nada mu wsparcie, jakie mamy otrzymać z FO. Co więcej, jeśli nic się nie zmieni w krajowej legislacji, rząd nie uniknie pytań o to, czy faktyczną barierą dla rozwoju OZE nie są u nas pewne rozwiązania prawne, na czele z niechlubną ustawą odległościową i regułą 10 h, a nie – brak środków finansowych.

Oczekiwanie „nadprogramowych” ambicji dotyczy wszystkich państw UE. Fundusz Odbudowy ma sprawić, że dzięki dołożeniu „świeżych” 750 mld euro w skali Unii – nieoczekiwanych przecież dotąd (tak jak i sama pandemia Covid-19, na której wybuch są one odpowiedzią) – zrealizujemy dodatkowe cele i inwestycje, a nie – że zrobimy tylko to, co zakładaliśmy wcześniej, ale przy użyciu nowych pieniędzy, a zaoszczędzone w ten sposób fundusze rządy wydadzą na inne, najchętniej polityczno-wyborcze, cele. KE słusznie oczekuje jasnej „wartości dodanej” – stąd wymóg zawierania w KPO mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników ilościowych, a oprócz celów – kamieni milowych ich osiągania.

Fundusz Odbudowy to wielka szansa, ale i kredyt, który będą spłacać do końca 2058 r. także następne pokolenia. I to o nich, parafrazując znane powiedzenie, a nie o następnych wyborach powinno się myśleć, planując wydatkowanie tych pieniędzy!

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę, przygotowując KPO?

Po pierwsze, że zawarte w nim inwestycje i działania muszą być zgodne z – zaczerpniętą z unijnego rozporządzenia o zrównoważonych inwestycjach, tzw. taksonomii – zasadą „nie czyń poważnych szkód” środowisku naturalnemu i klimatowi. To oznacza istotne ograniczenia i warunkowość np. w finansowaniu infrastruktury gazu ziemnego.

Po drugie, wszystkie projekty mają być, jak to się mówi w Brukseli, future proof (przyszłościowe) i nie wywoływać przymusu trwania przy obranej technologii (lock in effect). Jeśli chcemy wspierać rozwój wspomnianej infrastruktury gazu ziemnego, aby przyśpieszać odejście od węgla – róbmy to, ale tak, by docelowo móc wykorzystywać w niej gazy zdekarbonizowane czy wodór. Zamierzając modernizować ciepłownictwo – ważne choćby dla walki ze śmiercionośnym smogiem – połączmy to z wdrożeniem kompleksowej strategii dla tego sektora. A myśląc o wymienianiu pieców węglowych na źródła niskoemisyjne – ma to sens tylko w połączeniu z głęboką termomodernizacją tych budynków. Inaczej grozi nam drastyczny wzrost ubóstwa energetycznego, z którym już boryka się 3,5 mln Polek i Polaków.

Po trzecie, niemal 1,5 raza tyle, ile mamy otrzymać dotacji z FO, będzie dla nas dostępne w pożyczkach. Warto uczciwie porównać ich koszty z kosztami na rynku i ocenić, czy w miarę potrzeby warto sięgać po pożyczki z Funduszu Odbudowy. My uważamy, że warto, ale to decyzja rządu.

I po czwarte, sprawa może najważniejsza – horyzontalna: całe KPO, w tym jego część energetyczna, to muszą być działania składające się w sensowny i spójny program rozwoju. To nie sztuka sfinansować setki nawet niezłych, ale zupełnie oderwanych od siebie inicjatyw. Sztuką jest tak to zaplanować, aby każdy projekt odpowiadał, w miarę możliwości, na kilka różnych wyzwań jednocześnie (myśląc o transformacji energetycznej szukajmy np. synergii z cyfryzacją, rozwojem zielonego transportu czy gospodarki o obiegu zamkniętym) i początkował następny, niekoniecznie już nawet z udziałem środków z UE.

Niech to będą takie kolejno uruchamiające się klocki domina. Wygrają ci, którzy ustawią te klocki tak, by samoistnie uruchamiało się jak najwięcej nowych. I tylko ci będą mogli z przekonaniem powiedzieć, że naprawdę zrealizowali dwa główne cele Funduszu Odbudowy: odbudowali gospodarkę i wzmocnili jej odporność. Kluczowe, by w tym gronie była Polska.

Jerzy Buzek – europoseł, były przewodniczący PE (2009–2012), były premier RP (1997–2001), Fot. pamedia.pl

Ryszard Pawlik – doradca w Parlamencie Europejskim