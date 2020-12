Wirus zjadł połowę przychodów Gazpromu

Przychody eksportowe w okresie styczeń-październik spadły o 44,4 procent w ujęciu rocznym – do 19,037 mld dol. Fizyczny eksport gazu zmniejszył się o 11,4 proc. , do 159 mld m sześc, wynika z danych Federalnej Służby Celnej (FCS).

Jak zwraca uwagę agencja Prime biorąc pod uwagę średnie ceny Gazpromu, całkowity koszt transportu gazu z Jamału do Greifswaldu (wejście do niemieckich gazociągów), cena rosyjskiego gazu to około 90 dolarów za 1000 metrów sześciennych.