Rosja traci eksport gazu, ropy, węgla i prądu

Dane o eksporcie dwóch głównych dostarczycieli wpływów do budżetu Rosji, opublikowała Federalna Służba Celna. W ciągu dwóch miesięcy 2020 Rosja wyeksportowała 40,697 mln ton ropy (-4,2 proc.), co w ujęciu rocznym przełożyło się na spadek dochodów o 1,9 proc. do 18,93 mld dol. Eksport produktów naftowych był niższy o 10,1 proc. i wyniósł 22,6 mln ton, co dało dochody o 9,2 proc. mniejsze (10,37 mld dol.) w ujęciu rocznym.

Dużo gorzej sprzedawał się za granicą rosyjski gaz. Eksport był o 25 proc. mniejszy a do tego gaz gwałtownie potaniał; Gazprom – jedyny uprawniony do sprzedaży gazu ziemnego za granicą, zarobił o ponad połowę (50,3 proc.) mniej czyli 5,046 mld dol. Dochody Rosji z eksportu węgla spadły o blisko jedną trzecią do 1,75 mld dol., choć w wielkościach fizycznych sprzedaż zmniejszyła się dużo mniej – o 10,2 proc.

Electricity cables and pylons are seen in the transmitting plant at the Volzhsky hydro-electric power station, operated by OAO RusHydro, in Volzhsky, Volgograd region, Russia/Bloomberg