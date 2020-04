W marcu produkcja energii spadła o 6 proc.

Dane za ostatni miesiąc podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Najmocniej, bo aż o 21 proc. – do 1,3 TWh, zmniejszyła się w marcu produkcja energii z wiatru w porównaniu do marca 2019 r. O 20 proc. – do 2,7 TWh, tąpnęła w tym samym czasie produkcja prądu w elektrowniach na węgiel brunatny. Nieznacznie, bo o 1 proc. do 6,5 TWh zwiększyło się natomiast wytwarzanie w blokach opalanych węglem kamiennym. O 19 proc. (do 1,2 TWh) skoczyła w górę produkcja w elektrowniach gazowych.

