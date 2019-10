Czy rząd pozwoli na prywatny atom

Do budowy nowoczesnego reaktora jądrowego bierze się jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców wespół z amerykańskim potentatem energetycznym. W ten sposób nie tylko chce rozwijać chemiczną spółkę, ale i stawiać pionierskie kroki w energetyce.

Wiele lat zapowiedzi, analiz i dysput, wreszcie 1 mld zł wydany w ciągu dziesięciu lat na państwową spółkę zajmującą się planowaniem elektrowni jądrowej – co skwapliwie wyliczyli koledzy z portalu wysokienapiecie.pl. Przez ostatnie lata w sprawie polskiego atomu nie wydarzyło się zbyt wiele. Nie wskazano ani technologii, ani miejsca budowy poza luźnym stwierdzeniem, że pierwsza siłownia będzie „gdzieś” na Pomorzu, a druga kilka lat później w centralnej Polsce – prawdopodobnie w Bełchatowie, gdzie obecnie spala się węgiel brunatny, którego pokłady powoli zaczynają się kończyć. Jeśli chodzi o finansowanie, to pieniądze na budowę mają pochodzić z rynku mocy, ale i to nie jest to do końca przesądzone.