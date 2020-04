Wirus w elektrowni jądrowej na Czukotce Nuclear Power Plant /Bloomberg

U jednego z pracowników elektrowni jądrowej na Czukotce odkryto koronawirusa. Co zastanawiające on i jego rodzina przez rok nie opuszczali swojej osady przy elektrowni. Sytuacja jest złożona, bo pracownicy obiektów atomowych to specjaliści, których trudno zastąpić.