Ambasador USA broni mediów

Zamach PiS na niezależne dziennikarstwo w Polsce może popsuć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

„Zamach na wolne media może zepsuć wzajemne relacje Polski i Stanów Zjednoczonych" – tak miała powiedzieć w środę w Sejmie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Poniżej dalsza część artykułu

Ambasador Mosbacher odwiedziła w środę Sejm. Przysłuchiwała się obradom na sali plenarnej, a następnie spotkała się z członkami zespołu parlamentarnego Polska–Stany Zjednoczone. Jednym z tematów spotkania miało być zniesienie wiz dla Polaków odwiedzających USA, czego ambasador Mosbacher jest orędownikiem. Jak tłumaczyła, powstała specjalna grupa robocza ds. zniesienia wiz. „Co tydzień sprawdzam postępy i wizy będą zniesione" – takie słowa ambasadorki przytoczył poseł PO Marcin Święcicki.

Nie obyło się bez łyżki dziegciu. Georgette Mosbacher pytała o prace nad ustawą o dekoncentracji mediów, w myśl której właścicielami polskiej prasy, radia i telewizji mogłyby być tylko firmy, w których przeważa kapitał polski. Oznaczałoby to, że część zachodnich koncernów prawdopodobnie wycofałaby się z polskiego rynku.

Szułdrzyński: Tu nie chodzi o PiS. Amerykanie są po prostu konsekwentni

Słowa ambasador USA przytoczył poseł Święcicki. „W Kongresie jest wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki – to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera" – tak miała powiedzieć amerykańska dyplomatka.

W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Agnieszka Pomaska. „Ambasador Mosbacher na spotkaniu zespołu parlamentarnego PL–USA ostrzega, że w jednej sprawie nie będzie mogła Polsce pomóc, bo jest pełna zgoda co do tego w Kongresie. To atak na wolność mediów. I pyta, czy w sejmie jest przygotowywana jakaś ustawa w tej sprawie" – napisała na Twitterze.

Według części posłów ambasador ostrzegała w ten sposób, że dalsze prace nad ustawą mogą zniwelować starania o zniesienie wiz dla Polaków.

Słowom tym zaprzeczają politycy PiS, m.in. przewodnicząca zespołu parlamentarnego Małgorzata Wypych. W rozmowie z portalem wPolityce.pl zapewnia, że kontekst tej wypowiedzi był szerszy. – Pani ambasador zaczęła ten wątek od tego, że dobrem najważniejszym w USA jest wolność prasy. Powiedziała, że w związku z obawami ze strony Kongresu USA, o których wie, to w sytuacji, gdyby w Polsce były projekty, które by w tę wolność godziły, to ona nam nie pomoże – tłumaczyła.

Jednak, jak zapewnia poseł Święcicki, kontekst wypowiedzi pani ambasador przytoczył on dość wiernie. – Być może któreś słowo zacytowałem niedokładnie, ale ta wypowiedź miała absolutnie jednoznaczny wydźwięk – mówi Święcicki w rozmowie z „Rz". – Słowa pani ambasador były na tyle dosadne, że posłanka Lichocka zareagowała dość nerwowo i zaczęła mówić o tym, że w poprzednim systemie łamana była wolność słowa, a dziennikarze byli zwalniani z mediów. Gdyby rzeczywiście pani ambasador powiedziała dość ogólnie, takiej nerwowej reakcji by na pewno nie było – tłumaczy.

Ze względu na Dzień Dziękczynienia ambasada USA w Polsce wczoraj nie pracowała.