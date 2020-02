Pompeo zapowiada miliard dolarów dla krajów Trójmorza

Stany Zjednoczone chcą wesprzeć finansowo projekty energetyczne przygotowywane przez kraje inicjatywy Trójmorza. Zapowiedział to sekretarz stanu USA Mike Pompeo na trwającej w Monachium Konferencji Bezpieczeństwa. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że Waszyngton przeznaczy na to nawet miliard dolarów.

– Chodzi m.in. o stworzenie możliwości przesyłu gazu, co jest ważne dla bezpieczeństwa tych państw (Trójmorza – red.), ale także dla takich krajów jak Ukraina, które są zależne od gazu z Rosji – mówił. Czaputowicz przyznał, że USA chcą ze swojej strony eksportować gaz, co może zachęcić je do poważnego zaangażowania w ten projekt.