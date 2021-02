Szef MSZ Francji o NordStream 2: Nie mieszać ze sprawą Nawalnego

Le Drian pytany o to, czy Francja będzie naciskać na Niemcy, by Berlin porzucił projekt Nord Stream 2 po skazaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku kolonii karnej, odparł, iż NordStream 2 to projekt "związany z kwestiami niezależności energetycznej" i "tematów tych nie należy mieszać".

