Mateusz Morawiecki: Zaproponujemy bezwizowy ruch dla Białorusinów

- Dziękuję premierom państw V4 za przybycie. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że na Białorusi powinny odbyć się wolne wybory. Potępiamy wszelkie represje, które mają tam miejsce - mówił Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział, że będzie chciał zaproponować ruch bezwizowy dla Białorusinów. - Podczas Rady Europejskiej planujemy zaprezentować plan gospodarczy - przekazał.

Podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej omawiano również kwestię współpracy w zakresie Trójmorza i formatu budowania infrastruktury Europy Środkowej.

- Naszą wspólną intencją jest, by nie doprowadzić do kolejnego zamknięcia gospodarki. Będziemy tak koordynować nasze działania, by w obliczu pandemii, była ona nadal pędzącą lokomotywą - mówił premier.