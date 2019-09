Prezydenci Duda i Trump podpisali umowę o pogłębieniu współpracy obronnej

Trump podkreślał wówczas, że nie odwołuje, a jedynie przekłada wizytę. Jak dotąd nie ustalono jednak nowego terminu przyjazdu amerykańskiego prezydenta do Polski. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu, na pytanie, kiedy uda się do Polski, prezydent USA odpowiedział: "niebawem. Zaproszenie jest otwarte."

Do spotkania między Trumpem i Dudą w Nowym Jorku doszło trzy tygodnie po tym, jak Donald Trump, w ostatniej chwili, odwołał swój udział w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Powodem odwołania wizyty w Polsce był zbliżający się do wybrzeża USA huragan Dorian.

Zgodnie z umową amerykańska obecność w Polsce zostanie zwiększona o ok. 1000 członków dodatkowego personelu wojskowego.

- Przemieścimy naszych żołnierzy do Polski - powiedział Donald Trump po podpisaniu dokumentu.

W czerwcu w czasie wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu prezydenci Polski i USA podpisali umowy zwiększające obecność wojsk USA w Polsce. Na mocy tych porozumień liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju ma zwiększyć się z 4500 do 5500, a 1000 dodatkowych żołnierzy ma utworzyć dowództwo dywizyjne.

- Obecność żołnierzy ma być rotacyjna i ciągła, natomiast obecność baz ma być stała i trwała - mówił po podpisaniu w Waszyngtonie porozumienia prezydent Duda.

W sprawie zniesienia wiz, prezydent Trump oświadczył, że to już tylko formalność i potrwa to "najwyżej kilka miesięcy". Wyraził też zdumienie, że Polska czeka na to już trzydzieści lat.