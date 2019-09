Duda: Trump? Mam z nim rzeczywiście sympatyczną relację

- Powiedziałem panu prezydentowi (Trumpowi), że mamy nadzieję na wizytę jego z małżonką jeszcze w tym roku - mówił w środę Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości" w TVP1. - Bardzo byśmy tej wizyty chcieli i czekamy. Pan prezydent powiedział tak, jak mniej więcej wypowiedział się potem do mediów, że bardzo by chciał przyjechać do Polski, że ma nadzieję, że uda mu się to - dodał.

- Tutaj toczą się cały czas spotkania, w siedzibie ONZ, które mają charakter bilateralny. To są spotkania, które z reguły nie trwają dłużej, niż 15 minut. Ja byłem u prezydenta Donalda Trumpa, w jego siedzibie, zaprosił mnie do siebie i tam rozmawialiśmy ponad pół godziny. Ja się widziałem z prezydentem Donaldem Trumpem po raz kolejny, w ciągu ostatnich miesięcy, bo przecież w czerwcu mieliśmy oficjalną wizytę w Waszyngtonie, na zaproszenie pana prezydenta, w międzyczasie rozmawialiśmy jeszcze telefonicznie. Naprawdę tych kontaktów było bardzo dużo i te 35 minut nam w zupełności wystarczyło na omówienie wszystkich tematów, które mamy w tej chwili na agendzie - dodał Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził, że Trump "jest człowiekiem bardzo sympatycznym". - Osobiście bardzo go lubię. Mam z nim rzeczywiście sympatyczną relację - tłumaczył. Zauważył przy tym, że "każde państwo chce dbać o swoje interesy". - Ludzie po to wybierają przywódców. W związku z powyższym, jest dla mnie oczywiste, że pan prezydent Donald Trump dba o interesy Stanów Zjednoczonych. To są trochę inne interesy, niż nasze interesy - podkreślił. - To, żeby być w Polsce obecnymi, jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ale jest także w naszym interesie. I tu mamy to szczęście, że te dwa interesy zbiegają się ze sobą. Oczywiście, że Amerykanie robią interes. Chociażby dlatego, że sprzedają nam gaz. Ale my tego gazu używamy. Nikt go nam nie daje w prezencie, ani my nikomu nie dajemy w prezencie pieniędzy. To jest po prostu zwykła wymiana handlowa, gospodarcza, my to prowadzimy, to nam się opłaca, to jest dla nas korzystne i wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Na tym polega ta relacja - obie strony na tym zyskują - ocenił Andrzej Duda.