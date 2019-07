Ambasador krytykował Trumpa. May mu ufa, ale się nie zgadza AFP

Theresa May ma "pełne zaufanie" do brytyjskiego ambasadora, który krytykował administrację Donalda Trumpa w tajnych raportach, które wyciekły w niedzielę (opublikował je "Mail on Sunday"), ale nie zgadza się z jego stwierdzeniami.