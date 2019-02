Kim Dzong Un dotarł do Wietnamu AFP

Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł do granicy Wietnamu z Chinami, gdzie przywódca Korei Północnej przesiadł się do limuzyny, która zawiezie go do Hanoi. W stolicy Wietnamu 27 i 28 lutego dojdzie do drugiego w historii szczytu z udziałem przywódcy Korei Północnej i prezydenta USA.