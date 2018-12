"Nasz polski sojusznik". Morawiecki na okładce Jerusalem Post

Sytuacja Żydów w Polsce jest znacznie lepsza niż w innych krajach Europy, a Żydzi wnoszą ważny wkład w życie polskiego społeczeństwa - zapewnił w obszernym tekście w Jerusalem Post, zatytułowanym "Nasz polski sojusznik", premier Mateusz Morawiecki.

Duża część artykułu w Jerusalem Post jest poświęcona kwestii załagodzonego konfliktu z początków tego roku, dotyczącego nowelizacji ustawy o IPN.

Zapowiedź karania za przypisywanie Polsce współodpowiedzialności za Holokaust oburzyła środowiska żydowskie na całym świecie.

Konflikt został zażegnany wspólnym oświadczeniem Benjamina Netanjahu i Mateusza Morawieckiego, w którym obydwaj premierzy zapewnili, że zawsze byli zgodni, iż "sformułowania „polskie obozy koncentracyjne / polskie obozy śmierci" są rażąco błędne i pomniejszają odpowiedzialność Niemców za tworzenie tych obozów"

Morawiecki podkreślił jednak stanowczo, że Polska nigdy nie zgodzi się na sformułowania typu "polski Holokaust", tym bardziej, że ich bezpodstawność wskazywał również Instytut Yad Vashem.

- Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby indywidualne przypadki kolaboracji polskich obywateli z nazistami przerzucić na cały naród i przekształcić w dyskusję o "polskim Holokauście". Proszę sobie pozwolić przypomnieć, że Polska nie miała swojego marszałka Petaina czy Quislinga - mówił premier. Zauważył, że o ile we Francji czy w Norwegii współpraca tych państw z nazistami była zinstytucjonalizowana, to w Polsce można mówić jedynie o nielicznych indywidualnych przypadkach takiej kolaboracji.

Poniżej dalsza część artykułu

Morawiecki mówił m.in., ze obecnie Polska jest dla Żydów jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie, co jest tym bardziej istotne, że według ostatnich badań nastroje antysemickie na naszym kontynencie narastają, a świątynie Żydów w wielu krajach muszą być chronione.

- W Polsce takie incydenty są marginalne i jestem szczęśliwy mogąc powiedzieć, że nie są one przejawem poglądów większości narodu - mówił Morawiecki, zapewniając jednocześnie, że wszystkie takie przypadki są ścigane, a ich sprawcy - karani.

Morawiecki wspomniał, że wielu liderów krajów europejskich krytykuje Izrael za siłowe rozwiązywanie problemów związanych ze Strefą Gazy, w tym użycia siły podczas ataków terrorystycznych i "operacji samoobrony Izraela w Gazie". Jak podkreślił szef polskiego rządu, "nie ma usprawiedliwienia dla morderczych intencji i działań takich organizacji jak Hamas", a Izrael ma pełne prawo do samoobrony i ochrony swoich obywateli, w czym Polska go zdecydowanie wspiera.

Polski premier poruszył również kwestię migrantów. Zapewnił, że Polska przyjęła na swoje terytorium wielu z nich - tych, którzy w naszym kraju pracują i integrują się z polskim społeczeństwem, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu gospodarczego, ale nie zgodzi się na przyjmowanie wszystkich, którzy przekroczą nasze granice, na rozdawanie zasiłków i tworzenie gett.

Morawiecki był również pytany o różnice między Europą a Stanami Zjednoczonymi, szczególnie pod przywództwem Donalda Trumpa.

Słowa Trumpa "Przede wszystkim Ameryka" popiera część europejskich przywódców, stosując je do własnych narodów, podczas gdy dla pozostałych największą wartość ma człowieczeństwo i kolektywność. Najdalej, oceniając słowa Trumpa, posunął się chyba francuski prezydent Emmanuel Macron, mówiąc, że nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu, a nawet jego zdradą.

To, zdaniem Morawieckiego, zasadnicza filozoficzna przepaść dzieląca Europę i USA: europejski uniwersalizm, gorliwy sekularyzm i postnacjonalizm, kontra amerykański konserwatyzm, ideologizm i wizja "jednego narodu pod opieką jednego Boga".

- Myślę jednak, że mimo wielu różnic dzielących Europę i USA wciąż więcej nas łączy niż dzieli - mówił Morawiecki. - Ani Stany Zjednoczone nie są tak konserwatywne, ani Europa pozbawiona wartości moralnych.