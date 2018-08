Ambasada do noblisty z USA: Martwa demokracja w Polsce? Zapraszamy

Paul Krugman w swoim felietonie stwierdził, że "demokracja na Węgrzech i w Polsce już jest martwa". "Niedługo po upadku muru berlińskiego, mój przyjaciel,który jest ekspertem w dziedzinie stosunków międzynarodowych, żartował, że, gdy Europa Wschodnia jest wolna od obcej ideologii komunizmu, może powrócić na swoją prawdziwą ścieżkę historyczną - faszyzmu" - napisał.

Dowiedz się więcej: Noblista ostrzega Amerykanów: Staniemy się kolejną Polską

Zdaniem Krugmana, zarówno węgierski Fidesz, jak i Prawo i Sprawiedliwość, ustanowiły reżimy, zniszczyły niezależność sądów i wolność mediów. W swoim tekście ostrzega Amerykanów, że w USA "też może się to wydarzyć" i podkreśla, że demokratyczne normy w Stanach Zjednoczonych zapobiegną "ześlizgnięciu się w tyranię".

W środę na tezy noblisty odpowiedziała na Twitterze polska ambasada w Waszyngtonie.

"Polacy byli pierwszymi, którzy przeciwstawili się faszystowskiej ideologii w 1939 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Polski. W efekcie nasz kraj został zniszczony, a 6 milionów ludzi straciło życie. Polacy mają dumną historię stawiania czoła totalitaryzmom - czy to faszyzmowi, czy komunizmowi" - czytamy we wpisie ambasady, zaadresowanym do Krugmana.

"Będzie nam miło, jeśli przyjmie pan nasze zaproszenie do odwiedzenia Polski i przekona się samemu, jak działa demokracja w naszym kraju oraz w jaki sposób media mogą monitorować, krytykować i wyrażać niezależne opinie" - dodała ambasada.

.@paulkrugman @nytimes We would be pleased if you accepted our invitation to visit Poland and see for yourself how democracy works in our country and how the media is free to monitor, criticize and express independent opinions. @PolandMFA @PremierRP @prezydentpl @PLinNewYork 2/2