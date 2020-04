Rzecznik przedsiębiorców apeluje do urzędników: wracajcie do pracy!

"Apeluję o bezzwłoczne przywrócenie pracy w podległych Wam urzędach i jednostkach w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - napisał Rzecznik MŚP w dzisiejszym liście do Kierowników urzędów państwowych i samorządowych.

Ten akt prawny upoważnia kierownika urzędu administracji publicznej lub kierującego jednostką administracyjną do ustanowienia takiej organizacji pracy, aby wykonywać wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

"Nie znaczy to jednak, że można zamknąć cały urząd i udać się do domów, ogłaszając obywatelom, że wróci się do pracy z chwilą poprawy uwarunkowań w kraju. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, nawet jeśli obieca się nadrobić zaległości po wznowieniu pracy urzędu. Tymczasem komunikaty urzędów o zawieszeniu działalności w czasie stanu epidemicznego potwierdzają stosowanie takich praktyk - pisze Rzecznik MŚP.