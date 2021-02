Zwrot 180 zł miesięcznie kosztów pracy zdalnej

Pracodawcy szybko obliczyli, że miesięcznie oznaczałoby to wydatki rzędu 180 zł na każdego tak zatrudnionego pracownika. Ich zdaniem spowodowałoby to rezygnację z pracy zdalnej przez przedsiębiorców, ze względu na dodatkowe koszty.

Co będzie można robić w domu

– Nie będzie naszej zgody na swobodę pracowników w ustalaniu miejsca pracy zdalnej, bo to zdejmie z pracodawców odpowiedzialność za wypadki podczas takiej pracy – zauważa Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przewodniczący zespołu prawa pracy w RDS. – Już teraz coraz częściej pracodawcy zlecają zatrudnionym do wykonania w domu prace inne niż biurowe czy informatyczne. Docierają do nas głosy, że coraz częściej podczas pracy zdalnej przygotowywane są półprodukty. W takich okolicznościach znaczenia nabierają także koszty urządzenia stanowiska do pracy zdalnej.