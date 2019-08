Polacy wierzą, że w pełni kontrolują swoje dane w Internecie, inni Europejczycy są mniej optymistyczni

Według badania 30 proc. osób uważa, że nie ma żadnej kontroli nad danymi, jakie przekazują online. Zaś 3 proc. internautów jest zdania, że poziom kontroli nad danymi zależy od strony czy aplikacji, za pośrednictwem której przekazują swoje dane. Natomiast 2 proc. badanych w ogóle nie wie, czy ma jakąkolwiek kontrolę nad tym, co o sobie udostępnia w sieci.

Nie lubimy czytać polityk prywatności

Świadomość na temat wpływu na nasze dane pozostawione w Internecie, zasad, na jakich możemy je zmienić czy usunąć, wynika też stąd, że nie zawsze czytamy informacje, które administratorzy nam przekazują. Nie wiemy więc, po co i w jakim celu ktoś zbiera nasze dane w danym serwisie internetowym. Przez to nie wiemy też, gdzie się zwrócić z odpowiednimi żądaniami, np. do wyznaczonego inspektora ochrony danych.