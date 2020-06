USA: Inflacja nadal ujemna

- Ogólnie jest niewiele dowodów na to, by pandemia skutkowała szeroką, negatywną presją na ceny. Znikają już skutki wcześniejszego załamania popytu, więc wątpimy w to, by inflacja spadała jeszcze bardziej. Prawdopodobnie pozostanie ona jednak poniżej celu Fedu, więc to kolejny powód, by spodziewać się, że polityka pieniężna będzie ultraluźna w przyszłości – twierdzi Andrew Hunter, analityk Capital Economics.