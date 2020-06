Koronawirus bez końca

Rozpoczął się ostatni etap luzowania gospodarki i życia społecznego. Ruszyły kina, baseny i siłownie oraz sale zabaw dla dzieci. Można też organizować wesela i zgromadzenia do 150 osób. Działają restauracje, a kościoły są szeroko otwarte dla wiernych. Pytanie jednak, czy do luzowania nie doszło zbyt wcześnie, bo liczba zakażonych gwałtownie poszła w górę.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby doszło do 576 nowych zakażeń. To drugi najgorszy wynik od 4 marca, kiedy zdiagnozowano w Polsce pierwszego pacjenta z koronawirusem. W niedzielę doszło kolejne 575 pozytywnych testów.

Większość zdiagnozowanych w ostatnich dniach przypadków to górnicy z Kopalni Węgla Kamiennego Zofiówka. W sobotę na 351 dodatnich pacjentów na Śląsku 346 było z Zofiówki. W niedzielę doszło kolejne 325 pozytywnych wyników testów. Jastrzębska Spółka Węglowa podała w niedzielę na Twitterze, że mają obecnie 2757 przypadków zakażenia koronawirusem. „W #KWK #Pniówek to 1587 osób, 1135 osób w #Ruch.u #Zofiówka, 13 w #kopalni.a #JastrzębieBzie, 9 osób w kopalni #Budryk i 13 w Ruchu #Borynia. Na #kwarantanna przebywa 212 osób".

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiła się także informacja o ognisku koronawirusa w fabryce lodów i mrożonek na terenie gminy Działoszyn (powiat Pajęczno). Jedna z pracownic tego zakładu źle się poczuła. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu stwierdził, że może to być zakażenie koronawirusem i skierował pacjentkę na testy i zgłosił do sanepidu.

– Przebieg epidemii w naszym kraju w postaci bardzo wysokiej dziennej zachorowalności, ale w postaci prostej, był niebezpieczny, bo świadczy o tym, że chyba źle sobie radzimy w walce z epidemią. Nie widać żadnych zmian, by zmniejszała się liczba zachorowań dziennych, a wręcz odwrotnie – mówił w niedzielę na antenie w TVN 24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Jego zdaniem „zniesienie restrykcji jest nie tylko niezrozumiałe, ale i nieodpowiedzialne". – To może doprowadzić do tego, że ten szczyt zachorowań mamy ciągle przed sobą – ocenił. – Może być tak, że z opóźnieniem, ale jednak, doprowadzimy do sytuacji włoskiej czy hiszpańskiej.